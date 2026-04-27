Γρηγόρης Γκουντάρας: Πικραθήκαμε πολύ που σταμάτησε η εκπομπή μας στο OPEN

Για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του στο OPEN μίλησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και παραδέχτηκε ότι τον πίκρανε πολύ αυτή η ξαφνική εξέλιξη.

Ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι είναι ανοιχτός σε τηλεοπτικές προτάσεις.

«Είμαστε καλά και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Στο “Εδώ TV” τα δώσαμε όλα, ήταν μια εκπομπή που αγαπήσαμε και πικραθήκαμε πολύ που σταμάτησε. Η ζωή συνεχίζεται», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξης ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Συνήθως όλα αυτά γίνονται ξαφνικά, ακαριαία και αναρωτιέσαι γιατί. Όταν σταματάει μια εκπομπή δεν είναι τίποτα ωραίο. Εμεί κάναμε μια εκπομπή που ποτέ δεν ήταν αυτό που συνεννοηθήκαμε. Από 2ωρη την εκπομπή μας την έκαναν 45 λεπτά. Με το κανάλι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Το νιώθω δικό μου παρόλη την πίκρα και την στενοχώρια. Μέσα μου δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι ένα ωραίο οικογενειακό κανάλι», είπε ακόμα ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Η φετινή εμπειρία με δίδαξε στο ότι όταν κάνεις κάτι, πρέπει να τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Κάνω κάποιες συζητήσεις για του χρόνου και είμαι ανοιχτός σε όλα», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.