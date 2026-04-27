Απίστευτη η Σαρλίζ Θερόν: Σκαρφάλωσε σε τοίχο αναρρίχησης στην Times Square για την προώθηση της νέας της ταινίας – Βίντεο

Στα άκρα έφτασε η Σαρλίζ Θερόν προκειμένου να προωθήσει τη νέα της ταινία επιβίωσης «Apex».

Αφήνοντας πίσω την αυστραλιανή ενδοχώρα, όπου γυρίστηκε το νέο ψυχολογικό θρίλερ με φόντο γκρεμούς, η ατρόμητη ηθοποιός βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σκαρφάλωσε σε έναν ειδικά κατασκευασμένο τοίχο αναρρίχησης που είχε τοποθετηθεί πάνω σε μια γιγαντιαία διαφημιστική πινακίδα στην Times Square.

Η Σαρλίζ Θερόν συμπρωταγωνιστεί με τον Τάρον Έγκερτον, ο οποίος υποδύεται έναν κατά συρροή δολοφόνο που την καταδιώκει, ενώ εκείνη πραγματοποιεί μια μοναχική αποστολή στη μνήμη του συζύγου της.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, η διάσημη ηθοποιός χρειάστηκε να ξεπεράσει την υψοφοβία της για να εκτελέσει μόνη της τα επικίνδυνα ακροβατικά.

Ωστόσο, ντυμένη με λευκό βαμβακερό φανελάκι, φαρδύ λευκό παντελόνι και παπούτσια αναρρίχησης, φορώντας ζώνη ασφαλείας, δεν έδειξε ίχνους άγχους καθώς ανέβαινε τον απότομο τοίχο.

Η λατρεία της Σαρλίζ Θερόν για την Αυστραλία

Η Σαρλίζ Θερόν, πάντως, φαίνεται πως ερωτεύτηκε την Αυστραλία όσο ζούσε εκεί για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Apex», που προβάλλεται στο Netflix.

Όπως είπε στο αυστραλιανό 10News, μια μετακόμιση εκεί είναι αναπόφευκτη. «Να θυμάστε τα λόγια μου – μια μέρα θα ζήσω στην Αυστραλία» είπε. «Για μένα είναι πραγματικά ένα απίστευτο μέρος».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι και οι δύο κόρες της, η 14χρονη Τζάκσον και η 11χρονη Όγκαστ, ερωτεύτηκαν επίσης την Αυστραλία όταν την επισκέφθηκαν στα γυρίσματα. «Τα παιδιά μου ήρθαν να με δουν και το λάτρεψαν. Δεν δίνουν ποτέ σημασία στο πού βρισκόμαστε για γυρίσματα. Η μεγάλη μού είπε “Μπορούμε να ζήσουμε εδώ, μαμά;”. Κι εγώ της απάντησα πως είναι απίστευτο αυτό το μέρος».

Πέρα από τη φυσική ομορφιά, η Σαρλίζ Θερόν ανέφερε ότι αγάπησε και τους ανθρώπους της χώρας. «Αγαπώ τον δυναμισμό τους, την επιμονή τους και πιστεύω ότι αυτό το μέρος είναι απολύτως υπέροχο» δήλωσε η ηθοποιός.

