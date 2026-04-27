Η μυστική κλειδαριά στα αυτοκίνητα – Πού βρίσκεται, σε τι χρησιμεύει

Το σύστημα άνετης πρόσβασης επιτρέπει την είσοδο και εκκίνηση του αυτοκινήτου δίχως να απαιτείται η παρουσία ενός φυσικού κλειδιού, ωστόσο εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου αποφορτιστεί τα πράγματα γίνονται αισθητά πιο περίπλοκα.

Ωστόσο δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας καθώς όλοι οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει το σενάριο αυτό, εξοπλίζοντας τα μοντέλα τους με μια κρυφή κλειδαριά η οποία υπόσχεται να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα.

Η λεπίδα του κλειδιού για αυτή τη φυσική κλειδαριά εντοπίζεται μέσα στο κέλυφος του ασύρματου τηλεχειριστηρίου που έχετε. Συνήθως ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού ή το τράβηγμα του καλύμματος είναι αρκετό για να το αποκαλύψει.

Χρησιμοποιώντας αυτό το κρυφό κλειδί έκτακτης ανάγκης, αφαιρέστε το αποσπώμενο μέρος από τη χειρολαβή της πόρτας του οδηγού, και θα αποκαλύψετε τη μυστική κλειδαριά για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητό σας.

Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου δε χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, καθώς τα σύγχρονα συστήματα άνετης εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί εξακολουθούν να αναγνωρίζουν το τηλεχειριστήριο ακόμα και όταν η μπαταρία αυτού είναι αποφορτισμένη. Η μοναδική απαίτηση είναι να κρατήσετε το τηλεχειριστήριο μπροστά από το κουμπί εκκίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε εκ νέου το ασύρματο χειριστήριο, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μπαταρία που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Αφαιρώντας το κάλυμμα θα εντοπίσετε εύκολα τη μπαταρία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποιο επιπλέον κούμπωμα, ξεβιδώνοντας κάποιες βίδες. Εάν μετά την τοποθέτηση νέας μπαταρίας το κλειδί εξακολουθεί να μη λειτουργεί, τότε κατά πάσα περίπτωση θα χρειαστεί επαναπρογραμματισμό.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

EUROBANK 11 ώρες πριν

Eurobank: Προχωρά σε αγορά 1,528 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι €6,01 εκατ. στο πλαίσιο buyback

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Κόφτης στις χρεώσεις τραπεζών – Εντός Μαΐου η διαβούλευση για το νομοσχέδιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νεκρή μητέρα δύο παιδιών σε τροχαίο στον Αλμυρό, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τέμπη: Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών θα μετονομαστεί σε “Ιφιγένεια Μήτσκα”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ποια δρομολόγια τρένων δεν θα γίνουν από και προς Θεσσαλονίκη σήμερα