Πώς είναι 17 χρόνια μετά το “Ευτυχισμένοι Μαζί” ο “Μήτσος” – Τι του λένε στον δρόμο όταν τον αναγνωρίζουν

Για την επιτυχία της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί» αλλά και για όσα του λένε όσοι τον αναγνωρίζουν μίλησε μετά την επιτυχημένη σειρά ο τηλεοπτικός «Μήτσος» κατά κόσμον Κώστας Ιντζεγιάν.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube και σε απόσπασμα το οποίο προβλήθηκε στο TikTok αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κόσμου που τον βλέπει στον δρόμο.

«Κοιτάχτε πώς έχει γίνει ο Μήτσος του “Ευτυχισμένοι Μαζί”» σχολίασε με χιούμορ.

Αναφορικά δε με το εάν τον αναγνωρίζουν ακόμα στον δρόμο, απάντησε πψς συχνά του λένε «κάτι μου θυμίζεις, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού σε ξέρω». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός επεσήμανε ότι την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» παράλληλα δούλευε σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ πήγαινε και σε δραματική σχολή.