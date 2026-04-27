ΠΑΟΚ: Θέλει το τρόπαιο με την Μπιλμπάο και αφήνει στην άκρη τα μεταγραφικά

Να φέρει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup στη Θεσσαλονίκη θέλει ο ΠΑΟΚ που αναχωρεί την Τρίτη (28/4) με πτήση τσάρτερ για το Μπιλμπάο, όπου θα αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα την Τετάρτη (29/4, 21:00) στην Bilbao Arena, θέλοντας να προστατεύσει το +6 (79-73) του πρώτου αγώνα.

Ο προπονητής του «δικεφάλου» Παντελής Μπούτσκος και οι παίκτες του δουλεύουν σκληρά θέλοντας να είναι πανέτοιμοι στη μεγάλη «μάχη» με την Μπιλμπάο. Θα πραγματοποιήσουν την τελευταία προπόνηση πριν τον δεύτερο τελικό στην PAOK Sports Arena και στη συνέχεια θα «πετάξουν» για το Μπιλμπάο, όπου θα προπονηθούν το πρωΐ του μεγάλου τελικού.

Ο κόσμος αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση με την παρουσία του καθώς αναμένονται περισσότεροι από 500 φίλοι της ομάδας στις εξέδρες της Bilbao Arena, για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών και του προπονητικού επιτελείου.

Τα τελευταία 24ωρα μπορεί να υπήρξε μια… έκρηξη στη μεταγραφολογία του ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι πως τη δεδομένη στιγμή όλα έχουν «παγώσει», καθώς προτεραιότητα αποτελεί η κατάκτηση του τροπαίου του FIBA Europe Cup.

Προφανώς και ο πήχης των φιλοδοξιών για τη νέα χρονιά θα είναι πολύ μεγάλος και αναμένονται ηχηρά ονόματα για να πλαισιώσουν τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος αναλαμβάνει την ομάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία συζήτηση που να αφορά την ενίσχυση της ομάδας, καθώς αυτό που απαιτείται είναι πλήρη στήριξη στο ρόστερ, για να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο η φετινή σεζόν.

