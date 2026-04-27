Ρούμπιο για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: “Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή”

Στην ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του στο Fox News.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν άκουσε πυροβολισμούς, αλλά αντιλήφθηκε άμεσα την κινητοποίηση της ασφάλειας: «Δεν άκουσα πυροβολισμούς, απλώς είδα πολλούς ανθρώπους της ασφάλειας να τρέχουν μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν αν υπήρχε απειλή εντός του χώρου. «Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αν υπάρχει εσωτερική απειλή, αν υπάρχει κίνδυνος μέσα στην αίθουσα», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το προσωπικό ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση ήταν άμεση και οργανωμένη.

Κάνοντας έναν απολογισμό του περιστατικού, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο συμβάν που είχε δυσανάλογο αντίκτυπο. «Ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, όπου ένα άτομο μπορεί να διαταράξει μία από τις σημαντικότερες βραδιές στην Ουάσινγκτον, ειδικά όταν παρίσταται ο πρόεδρος», σημείωσε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα. «Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα», είπε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου από την Καλαμαριά

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πούτιν σε Αραγτσί: Η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Η Καρδιολογία του Μέλλοντος στις “Ιπποκράτειες Ημέρες 2026”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε πρόβα νυφικού, δεν θέλουμε άλλο παιδί με τον Ίαν Στρατή

ΔΙΕΘΝΗ 31 λεπτά πριν

Σοκαριστικό περιστατικό στην Αλαμπάμα: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της αστυνομίας τη στιγμή της σύλληψής του – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 51 λεπτά πριν

Ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ασκήθηκε στον δράστη της επίθεσης στο Hilton