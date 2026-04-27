Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών-μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η Ελλάδα συμμετείχε σε κοινή δήλωση περισσότερων από 90 χωρών για τη θαλάσσια ασφάλεια, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, την οποία εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα συναντάται «σε μια στιγμή αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας», επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν «τους σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με ενδεχόμενες διαταραχές σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, με συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέραν της περιοχής».

Ανέφερε ότι οι συμμετέχουσες χώρες «επαναβεβαιώνουμε την πλήρη στήριξή μας στην Απόφαση 2817 του ΣΑ ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά των γειτονικών του χωρών», προσθέτοντας ότι «το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα Στενά συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα τόνισε ότι «η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας» και ότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να απειλούνται ή να αναστέλλονται παρανόμως».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νομική διάσταση, με ρητή αναφορά ότι απορρίπτεται «κάθε προσπάθεια παράνομης απειλής ή αναστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοδίων, κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι ιρανικές ενέργειες «παρεμποδίζουν ήδη τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνουν το κόστος και προκαλούν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πολύ πέραν της περιοχής».

Ανοικτή και για άλλα μέλη η πρωτοβουλία

Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν, επανέλαβε ακόμη τη στήριξη προς τον ΙΜΟ, σημειώνοντας ότι οι χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ώστε η ναυτιλία «να μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία της μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κλείνοντας, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία «παραμένει ανοικτή για να προσχωρήσουν και άλλα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών», ενθαρρύνοντας νέα συμμετοχή, και εξέφρασε την προσδοκία του για την ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία -όπως είπε- θα συμμετάσχουν «περισσότερες από 80 χώρες».

