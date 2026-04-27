Χωρίς νερό για πέντε ώρες αύριο περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνουν αύριο περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 28/04/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στις συμβολές των οδών Αρκαδίου με Μελιτέως, Τροίας, Τήνου και Αραχώβης στην δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη (Λαγκαδά), Εσωτ. Περιφερειακή, Λεωφ. Στρατού, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά. Επίσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στον οικισμό Μεγ. Αλέξανδρου στην Δ.Ε. Πολίχνης του δήμου Παύλου Μελά.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.