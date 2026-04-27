Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στη Βέροια

Στην οδό Ανοίξεως 102 άνοιξε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στη Βέροια, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του φυσικού δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ, συνεχίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο.

Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Βέροια διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο, έχοντας τις ανάγκες και την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο.

Συνολικά, ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη τη χώρα, με 90 νέα και πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός τους βασίζεται σε ανοιχτούς, σύγχρονους χώρους, που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση και αναβαθμίζουν την εμπειρία επίσκεψης.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00, και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε δύο ζώνες:



Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας

Στο νέο κατάστημα στη Βέροια, όπως και σε όλα τα νέα ανακαινισμένα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας και συνδεσιμότητας που παρέχει η ΔΕΗ και να επιλέξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome Plan, είναι ιδανικό για οικογένειες με παιδιά, με προνόμια και προσφορές που συμβάλλουν στον μηνιαίο οικονομικό προγραμματισμό. Το ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, εξασφαλίζει προσφορές και εκπτώσεις για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και υπηρεσίες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons.

Το ΔΕΗ Fiber είναι σταθερό ίντερνετ 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Παρέχει πρόσβαση σε εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία συνδεσιμότητας. Με τιμές που ξεκινούν από 17,90 ευρώ/μήνα, αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα –το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid– αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εμπειρία σύνδεσης στο internet.