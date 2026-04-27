Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ημαθία και Πέλλα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων σε περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ειδικότερα, συνελήφθη χθες (26 Απριλίου 2026) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,63 γραμμαρίων. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φυτά κάνναβης ύψους έως 10 εκατοστών, που καλλιεργούνταν σε ισάριθμες γλάστρες, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,44 γραμμαρίων και 9 σπόροι κάνναβης.

Συνελήφθη προχθές (25 Απριλίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς από την κατοχή του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 20,7 γραμμαρίων.

Συνελήφθη προχθές (25 Απριλίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,4 γραμμαρίων. Επίσης από την οικία του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 23 γραμμαρίων.