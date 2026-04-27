ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Στη βιτρίνα της κυβέρνησής σας έχετε υπουργούς που απειλούν και υβρίζουν δικαστικούς λειτουργούς

Στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο κ. Μαρινάκης, που εκπροσωπεί μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη “υπόγα” στα social media η οποία ασχολείται εργολαβικά με τη δολοφονία χαρακτήρων και τη διασπορά της τοξικότητας και του διχασμού, να κάνει μαθήματα “θεσμικής συμπεριφοράς”. Στη βιτρίνα της δικής σας κυβέρνησης έχετε υπουργούς που απειλούν και υβρίζουν δικαστικούς λειτουργούς, όταν ζητούν να τους ελέγξουν», αναφέρει αρχικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου για τις υποκλοπές, προσθέτοντας τα εξής:

«Ο Πρωθυπουργός της δικής σας κυβέρνησης εκβιάζεται σε δημόσια θέα από Ισραηλινό απόστρατο και άρχισε ήδη να “διαπραγματεύεται” μαζί του για να τον “εξευμενίσει”. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια».

Επιπλέον, από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «οι συμψηφισμοί έχουν κοντά πόδια», τονίζοντας ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει στην πράξη την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς διεξάγοντας έναν διαρκή νομικό αγώνα πιστός στο δημοκρατικό του καθήκον».

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και ευθύνη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, εκτός και αν στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη χρειάζεται την άδειά τους.

Και μιας και το έφερε η συζήτηση: Ο φιλελεύθερος Πρωθυπουργός πότε θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Τι φοβάται και δεν επιτρέπει την έγγραφη ενημέρωση;», καταλήγει.