Επιστήμονες έφτιαξαν “έξυπνο μαξιλάρι” που προειδοποιεί τους κωφούς σε περιπτώσεις ανάγκης

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για ανθρώπους που έχουν χάσει την ακοή τους ή έχουν γεννηθεί κωφοί ανέπτυξαν Βρετανοί επιστήμονες, με ένα «έξυπνο μαξιλάρι» που μπορεί να τους προειδοποιεί σε περίπτωση που χτυπήσει ο συναγερμός τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μαξιλάρι είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone – που είναι συνδεδεμένο με τους αισθητήρες συναγερμού πυρκαγιάς ή διάρρηξης – και δονείται για να ξυπνήσει τους χρήστες.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Nottingham Trent (NTU) το ανέπτυξαν σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας των κωφών, με την έξυπνη τεχνολογία υφασμάτων να αντικαθιστά παλαιότερες και πιο άβολες συσκευές που φυλάσσονται σήμερα κάτω από τα μαξιλάρια. Έτσι, το πρόβλημα λύνεται, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση στον ύπνο.

Ο διδακτορικός ερευνητής Malindu Ehelagasthenna, ο οποίος ανέπτυξε το εξάρτημα μαξιλαριού ουσιαστικά, στο πλαίσιο των διδακτορικών του σπουδών στη Σχολή Τέχνης και Σχεδιασμού του Νότιγχαμ, δήλωσε: «Αυτό προέκυψε από τα σχόλια ομάδων χρηστών με τις οποίες συνεργαστήκαμε στην κοινότητα των κωφών, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά με ογκώδη αντικείμενα κάτω από τα μαξιλάρια τους».

«Τα ηλεκτρονικά που έχουμε ενσωματώσει στα νήματα της μαξιλαροθήκης είναι τόσο μικροσκοπικά που δεν μπορούν να γίνουν αισθητά από τους χρήστες, αλλά όταν χτυπήσει ένας συναγερμός, μπορούν να δονηθούν έντονα, ώστε να ξυπνήσουν ακόμη και όσους κοιμούνται πιο βαριά», εξηγεί.

Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται σε ένα λεπτό, εύκαμπτο, ηλεκτρονικό υφασμάτινο περίβλημα που διαθέτει τέσσερις μικροσκοπικούς απτικούς ενεργοποιητές, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι μέσα στις ραφές.

Το δονούμενο ύφασμα πέρασε αυστηρές δοκιμές αντοχής, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κύκλων πλύσης, για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα σε πραγματικές συνθήκες.

Ο Δρ. Theo Hughes-Riley, αναπληρωτής καθηγητής στην Ομάδα Έρευνας Προηγμένων Υφασμάτων (ATRG) του NTU, ο οποίος επέβλεψε την έρευνα, δήλωσε: «Αυτός ο έξυπνος σχεδιασμός αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στα κωφά και τυφλά άτομα να κοιμούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και με μεγαλύτερη ηρεμία και άνεση».

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο συνέδριο CHI του Συνδέσμου Υπολογιστικών Μηχανημάτων με θέμα τους «Ανθρώπινους Παράγοντες στα Υπολογιστικά Συστήματα», στην Βαρκελώνη, τη Δευτέρα 13 Απριλίου.

