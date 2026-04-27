MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Το Πανόραμα υποδέχεται εκπροσώπους 30 χωρών για να εκπαιδευτούν στην καμπάνια “μία μπάλα για όλους”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη μεγαλύτερη συμπεριληπτική δράση στην ιστορία του Προγράμματος Erasmus+ Αθλητισμός. Εκπρόσωποι 30 χωρών θα φιλοξενηθούν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης όπου ξεκίνησε η παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους» για να εκπαιδευτούν στην καλή πρακτική και να την εφαρμόσουν στις χώρες τους όταν επιστρέψουν.

7 Πανεπιστήμια, 3 Εθνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, Παραολυμπιακές Εθνικές Επιτροπές και Ιδρύματα είναι ανάμεσα στους φορείς που επιλέχθηκαν να συνεργαστούν με το φορέα υλοποίησης, το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Ερευνών Συμπερίληψης Καινοτομίας Αθλητισμού. Η “Aballforall” είναι η τρέχουσα βραβευμένη «Εμπνευστική Αλλαγή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγκόσμια καμπάνια “Aballforall” ξεκίνησε από το Πανόραμα πριν 9 χρόνια και κουδουνίζει χαρά και χαμόγελα σε 217 χώρες και περιοχές καθώς η μοναδική παγκοσμίως πατενταρισμένη μπάλα κρύβει τη μαγεία μέσα της: δεν πωλείται αλλά μόνο δωρίζεται.

Η συμπεριληπτική δράση «Μία μπάλα για όλους» τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ΠΕΔΚΜ – Περιφερειακή ΈνωσηΔήμων Κεντρικής Μακεδονίας και θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος. Θα συμμετέχουν 1.000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία και αποστολές 30 χωρών.

Οι δύο πρέσβεις της δράσης είναι ο ποδοσφαιρικός θρύλος Δημήτρης Σαλπιγγίδης και η 13χρονη Λουκία Κασαμάκη που συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό. Δημιουργήθηκε το προωθητικό video της δράσης που πρωταγωνιστούν και η μουσική επένδυση είναι μία σύνθεση της Λουκίας

Η μεγάλη γιορτή θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 30/4 στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος και καλούμε επίσης όλα τα Μ.Μ.Ε. να παρουσιάσουν μια μοναδική συμπεριληπτική γιορτή. Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος το Σάββατο 2/5 12:30 με τις εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων μέχρι 18 ετών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

