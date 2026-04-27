Θεσσαλονίκη: Το Πανόραμα υποδέχεται εκπροσώπους 30 χωρών για να εκπαιδευτούν στην καμπάνια “μία μπάλα για όλους”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη μεγαλύτερη συμπεριληπτική δράση στην ιστορία του Προγράμματος Erasmus+ Αθλητισμός. Εκπρόσωποι 30 χωρών θα φιλοξενηθούν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης όπου ξεκίνησε η παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους» για να εκπαιδευτούν στην καλή πρακτική και να την εφαρμόσουν στις χώρες τους όταν επιστρέψουν.

7 Πανεπιστήμια, 3 Εθνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, Παραολυμπιακές Εθνικές Επιτροπές και Ιδρύματα είναι ανάμεσα στους φορείς που επιλέχθηκαν να συνεργαστούν με το φορέα υλοποίησης, το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Ερευνών Συμπερίληψης Καινοτομίας Αθλητισμού. Η “Aballforall” είναι η τρέχουσα βραβευμένη «Εμπνευστική Αλλαγή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγκόσμια καμπάνια “Aballforall” ξεκίνησε από το Πανόραμα πριν 9 χρόνια και κουδουνίζει χαρά και χαμόγελα σε 217 χώρες και περιοχές καθώς η μοναδική παγκοσμίως πατενταρισμένη μπάλα κρύβει τη μαγεία μέσα της: δεν πωλείται αλλά μόνο δωρίζεται.

Η συμπεριληπτική δράση «Μία μπάλα για όλους» τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ΠΕΔΚΜ – Περιφερειακή ΈνωσηΔήμων Κεντρικής Μακεδονίας και θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος. Θα συμμετέχουν 1.000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία και αποστολές 30 χωρών.

Οι δύο πρέσβεις της δράσης είναι ο ποδοσφαιρικός θρύλος Δημήτρης Σαλπιγγίδης και η 13χρονη Λουκία Κασαμάκη που συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό. Δημιουργήθηκε το προωθητικό video της δράσης που πρωταγωνιστούν και η μουσική επένδυση είναι μία σύνθεση της Λουκίας

Η μεγάλη γιορτή θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 30/4 στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος και καλούμε επίσης όλα τα Μ.Μ.Ε. να παρουσιάσουν μια μοναδική συμπεριληπτική γιορτή. Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος το Σάββατο 2/5 12:30 με τις εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων μέχρι 18 ετών.