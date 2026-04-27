Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν ο νεαρός και οι δύο κοπέλες που συνελήφθησαν μαζί με τον 20χρονο καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να δικαστούν με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Μεταξύ των τριών ατόμων που οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια είναι και ο 20χρονος φίλος ο οποίος τον συνόδευε στο μοιραίο ραντεβού στο πάρκο του Ασυρμάτου, καθώς και η πρώην σύντροφος του 27χρονου θύματος.

Και τα τρία άτομα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τα όσα έγιναν τη νύχτα της δολοφονίας, αλλά και για όσα ακολούθησαν μέχρι να παραδεχθούν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Τι είπε η 20χρονη

Η 20χρονη φίλη του δράστη, όπως μεταδίδει το ERTNews υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για τη δολοφονία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από τον ίδιο, ενώ φέρεται να τον προέτρεψε να παραδοθεί στις αρχές.

Κατάθεση αναμένεται να δώσει και η μητέρα της, η οποία φέρεται να έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου από τη γειτονιά και στη συνέχεια επικοινώνησε με την κόρη της, καλώντας την να επιστρέψει στο σπίτι με πρόσχημα οικογενειακό λόγο.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό το οποίο φέρεται να καταγράφει τον 20χρονο δράστη και έναν φίλο του να κατευθύνονται προς το σημείο του εγκλήματος, στο πάρκο του Ασυρμάτου, με νοικιασμένο όχημα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική κατάθεση του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι μετέβη στο σημείο με διαφορετικό αυτοκίνητο.