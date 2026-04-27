Ο Μπούσης φώναξε συνθήματα του ΟΦΗ στην παρέλαση της ομάδας στο Ηράκλειο: “Το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό”
THESTIVAL TEAM
Ο Μιχάλης Μπούσης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του ΟΦΗ, συμμετέχοντας στην παρέλαση της ομάδας, για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Μιχάλης Μπούσης ανέβηκε -μαζί με τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ- στο ανοικτό πούλμαν για το Trophy Parade των Κρητικών και σήκωσε στον αέρα το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών παρασύρθηκε από τα συνθήματα του κόσμου και άρχισε να φωνάζει και εκείνος: “Εε, οο, το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό”, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη γιορτή.
