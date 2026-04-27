Συγκινήθηκε η Μαρία Κανελλοπούλου για την Κάτια Δανδουλάκη – “Είναι κυρία με ένα τεράστιο Κ”

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα η Μαρία Κανελλοπούλου, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη – συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός, μάλιστα, συγκινήθηκε μιλώντας για την Κάτια Δανδουλάκη.

«Έχω πολύ καιρό να κάνω τηλεόραση, δεν έχω καμία πρόταση. Λόγω της ενασχόλησής μου με την πολιτική, οι παραγωγοί δεν με πλησίαζαν για δουλειές. Τι να κάνουμε; Υπάρχουν κι αυτά», είπε αρχικά η Μαρία Κανελλοπούλου.

Η Μαρία Κανελλοπούλου αποκάλυψε στη συνέχεια: «Μόνο η Κάτια Δανδουλάκη, και θα το πω αυτό γιατί της το οφείλω… Δουλέψαμε μαζί το 2011-2012, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση κλπ… Ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου. Η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο “Κ”!

Είχε γίνει μια απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, διήμερη. Εμείς ήμασταν σε ένα θέατρο με τεράστια επιτυχία. Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα στα παιδιά, στον Ρέππα και τον Παπαθανασίου… Τους είπα ότι θα απεργήσω! Μου είπαν να μην το κάνω, αλλά εγώ το έκανα.

Το βράδυ του Σαββάτου μου έστειλε μήνυμα η Κάτια και έλεγε “δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου”. Τήρησε τον λόγο της».

Μαρία Κανελλοπούλου

