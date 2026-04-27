Πτολεμαΐδα: 38χρονος μπήκε στο σπίτι 85χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και της πήρε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, υπόθεση απάτης, που τελέσθηκε στις αρχές Μαρτίου σε βάρος μιας 85χρονης , σε περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, η 85χρονη κατήγγειλε ότι, το πρωί της 6ης Μαρτίου, άγνωστος άνδρας πλησίασε στην οικία της, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ την έπεισε να τοποθετήσει σε μαξιλαροθήκη το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ, προκειμένου να αποτραπεί η αλλοίωση των χρημάτων από εργασίες και όταν η 85χρονη έστρεψε την προσοχή της αλλού, αφαίρεσε τη μαξιλαροθήκη με τα χρήματα και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των ανωτέρω αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 38χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.