MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα όργανα του κόμματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή του κόμματος.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ο οποίος προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συγκεντρώνοντας 279 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης, 30 λευκά και 8 άκυρα. Στο Πολιτικό Συμβούλιο πρώτος εξελέγη ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους και ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

  1. Κώστας Τσουκαλάς 261
  2. Μιλένα Αποστολάκη 251
  3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
  1. Παύλος Γερουλάνος 228
  2. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
  3. Μιχάλης Κατρίνης 226
  4. Άννα Διαμαντοπούλου 224
  5. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
  6. Παύλος Χρηστίδης 211
  7. Θανάσης Γλαβίνας 201
  8. Χάρης Δούκας 192
  9. Κώστας Σκανδαλίδης 184
  10. Νίκος Μήλης 181
  11. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
  12. Κώστας Παπαδημητρίου 174
  13. Μιχάλης Αεράκης 174
  14. Μαρία Δαφέρμου 170
  15. Μάρα Κουκουδάκη 159
  16. Κατερίνα Σολωμού 144
  17. Έφη Χαλάτση 131
  18. Φίλιππος Σαχινίδης 129
  19. Τόνια Αντωνίου 124
  20. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

  1. Κόκκιας Σάκης 190
  2. Καπώνης Δημοσθένης 184
  3. Ζούπη Εύα 159
  4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
  5. Τσούνης Χρήστος 159
  6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
  7. Μπίνα Στέλλα 156
  8. Πολίτης Θωμάς 150
  9. Τσακάλου Δανάη 150
  10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
  11. Τσαρος Περικλής 137
  12. Νούσιος Βασίλης 124
  13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
  14. Σιώζου Σεβαστή 120
  15. Κονδύλης Χάρης 118

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

