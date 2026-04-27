Ζενεβιέβ Μαζαρί: Μπορώ πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM, γιατί δύο μήνες τώρα το κρύβουμε

Για την εμπειρία της να βρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αλλά και για το GNTM.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αν και γνώριζε εδώ και δύο μήνες ότι θα είναι και πάλι παρούσα στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων, διευκρίνισε ότι είναι σε θέση πλέον να το ανακοινώσει επίσημα.

Προχωρώντας σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Ζενεβιέβ Μαζαρί αρχικά ανέφερε για την παρουσία της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο: «Το χάρηκα σαν μικρό παιδί και όταν σου τυχαίνει κάτι τέτοιο το ανεβάζεις. Ήθελα να εντυπωσιάσει το ρούχο μου, γιατί είναι Ελληνίδα σχεδιάστρια, είναι Έλληνας ο σχεδιαστής των κοσμημάτων, τιμώ τους Έλληνες σχεδιαστές. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, αξέχαστη».

Για τη συμμετοχή της στο GNTM σχολίασε: «Ξεκινάμε στο GNTM. Εγώ είμαι τώρα δύο μήνες που έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω την προετοιμασία. Είμαι πολύ πριν από όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν ανακοινώνω ποτέ τίποτα. Μπορώ απλώς πλέον επίσημα να σας λέω ότι θα είμαι στο GNTM, γιατί δύο μήνες τώρα το κρύβουμε. Εννοείται, ακούω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημο», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, η Ζενεβιέβ Μαζαρί όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγγίρα να προστίθεται στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το GNTM, σημείωσε πως ήταν άψογη η συνεργασία τους, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε ως guest σε επεισόδιο του τελευταίου κύκλου. «Συνεργαστήκαμε απίστευτα. Είναι μια γυναίκα γεμάτη ενέργεια. Τη λάτρεψα, οπότε μακάρι…», αρκέστηκε να πει.

Δείτε το βίντεο