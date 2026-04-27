Θεσσαλονίκη: Επανήλθε το θέμα του τραμ στο δημοτικό συμβούλιο – “Προτεραιότητα το μετρό στα δυτικά”

Εξήντα εργατικά ατυχήματα καταγράφηκαν στον δήμο Θεσσαλονίκης εντός του 2025 όπως είπε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρος Ζαχαριάδης, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τη σχετική ερώτηση κατέθεσε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Βασίλης Τομπουλίδης ζητώντας από τη διοίκηση αναλυτικές απαντήσεις τόσο για τα εργατικά ατυχήματα, όσο για τις ελλείψεις σε απορριμματοφόρα, για τις προληπτικές εξετάσεις στους υπαλλήλους, για τα μέσα ατομικής προστασίας και για νέες προσλήψεις συμβασιούχων στην καθαριότητα.

Όπως εξήγησε ο κ.Ζαχαριάδης από τα 60 εργατικά ατυχήματα στην Υπηρεσία Καθαριότητας τα δεκαεπτά αφορούσαν περιστατικά κατά την άφιξη και αναχώρηση των εργαζομένων στη δουλειά. ‘Αλλα επτά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα τροχαία, ενώ δεκαπέντε έχουν να κάνουν με παθολογικά αίτια. «Μόνο τα 21 ήταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της επιχειρησιακής αποκομιδής των απορριμμάτων και ευτυχώς δεν ήταν βαριά», είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Σχετικά με τα απορριμματοφόρα διευκρίνισε πως από τα 119 οχήματα που διαθέτει ο δήμος ως στόλο, τα είκοσι είναι παλιά, προμήθεια του 2000 και αυτό σημαίνει πως 26 χρόνια μετά πρέπει να οδηγηθούν σε απόσυρση. Για την αγορά των νέων απορριμματοφόρων, που έχει ανάγκη ο δήμος Θεσσαλονίκης, εκτίμησε πως ο διαγωνισμός αναμένεται να βγει στον αέρα έως το τέλος του χρόνου.

Για την πρόβλεψη προληπτικών εξετάσεων στους εργαζόμενους είπε ο κ.Ζαχαριάδης πως για πρώτη φορά θα ξεκινήσουν συγκροτημένα και θα αφορούν πάνω από 1000 υπαλλήλους, ενώ για τα μέσα ατομικής προστασίας τόνισε πως από τα 54 είδη θα συμβασιοποιηθούν τα 26, τα οποία θα παραληφθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Για τα υπόλοιπα είδη, η διοίκηση θα εξετάσει τη δυνατότητα να δοθούν στους εργαζόμενους με τη μορφή χρημάτων.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης το Μετρό – Θα πιέζουμε για το τραμ»

Στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης κατατέθηκε ερώτηση στη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη και για το θέμα του τραμ από τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην αντιδήμαρχο, Κωνσταντίνο Ιακώβου.

«Και μετρό και τραμ, είχε πει ο δήμαρχος πριν από ενάμιση χρόνο δίνοντας την αίσθηση ότι η πόλη ανοίγει στον τομέα των μεταφορών της. Υπάρχει κάποια εξέλιξη; Έχει προχωρήσει κάποια μελέτη ή επρόκειτο για μια εξαγγελία που έκανε τον κύκλο της και μετά χάθηκε; Υπάρχει κάτι χειροπιαστό ή να θεωρήσουμε ότι το θέμα έκλεισε οριστικά;», ρώτησε ο κ.Ιακώβου.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής απάντησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ξεκαθαρίζοντας πως το «θέμα είναι κυβερνητικό και η όποια χρηματοδότηση πρέπει να περάσει από την Πολιτεία. Δεν μπορεί ο δήμος Θεσσαλονίκης να πάρει απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητα τώρα είναι το Μετρό να φτάσει στις δυτικές συνοικίες και μετά βλέπουμε για το τραμ. Είναι προφανές ότι δεν προχώρησε μελέτη μετά από αυτές τις προτεραιότητες. Εμείς θέλουμε και μετρό και τραμ και όσο μπορούμε θα πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Στο μεταξύ, ο κ.Ιακώβου πρότεινε να τοποθετηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου απινιδωτής. ‘Εθιξε το θέμα καθώς σε προηγούμενη συνεδρίαση ο ίδιος λιποθύμησε εντός της αίθουσας και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως υπέστη μικρό έμφραγμα. «Προτείνω να μπει απινιδωτής. Επίσης, όταν έχουμε τόσο κόσμο στις συνεδριάσεις θα πρέπει να υπάρχει ομάδα διασωστών και σε επιφυλακή ασθενοφόρο», είπε χαρακτηριστικά.