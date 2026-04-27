Σέρρες: Αυτοδίδακτος 15χρονος ψάλτης μαγεύει με τις ψαλμωδίες του ιερείς και πιστούς – Δείτε βίντεο

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ορθόδοξης λατρείας και μια ζωντανή έκφραση πίστης που διατηρείται εδώ και αιώνες. Μέσα από τη βυζαντινή μουσική παράδοση, οι ψαλμοί δεν λειτουργούν απλώς ως καλλιτεχνικά δημιουργήματα, αλλά ως φορείς θεολογικού νοήματος και συλλογικής προσευχής.

Στις Σέρρες, ο 15χρονος Γιώργος Σταματίου έχει μάθει μόνος του, από μικρή ηλικία να ψέλνει και κάθε Κυριακή μαγεύει τους πιστούς, ψέλνοντας είτε στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λιβαδιά του δήμου Σιντικής, είτε στην εκκλησία της Κερκίνης, από όπου και κατάγεται.

«Από πολύ μικρός πήγαινα στην εκκλησία και άκουγα τον ψάλτη να ψέλνει κάποια τροπάρια και γενικά όλη τη Θεία Λειτουργία, τα άκουγα και τα έμαθα. Ήταν περίπου όταν πήγαινα στην 4η δημοτικού», όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, ενώ όπως ανέφερε, αγαπημένη του ψαλμωδία είναι οι Πασχαλινές Καταβασίες και προσθέτει: «Το αγαπάω Θέλω να συνεχίσω για να γίνω κάτι παραπάνω».

Ο πατέρας Δημήτριος Μιμίκος που εντόπισε τον Γιώργο, ανέφερε: «Τον είχα εντοπίσει στο Νεοχώρι σε κάποια μαθήματα που κάναμε εκεί με κάποια τμήματα και πραγματικά ξεχωριστά το ταλέντο του, την μεγάλη αγάπη που είχε να μάθει να ψέλνει και διαπίστωσα ότι το παιδί αυτό θα πάει πολύ μπροστά. Είναι έμφυτο και αξίζει να προβληθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι απόκοσμη. Δεν ακούγεται δηλαδή από τα ραδιόφωνα και τα μέσα κτλ.

Οπότε αυτό που κάνει ο Γιωργάκης, το τιμάει και δεν είναι απλά μια μια δραστηριότητα, αλλά είναι μια τέχνη και μια επιστήμη που τον φέρνει κοντά στον Θεό. Τον βοηθάει αυτή η βυζαντινή μουσική να σκύψει στην ψυχή του και να βγάλει από την ψυχή του ό, τι πιο όμορφο έχει».

Ο Στάθης Ζαπρίδης, από την περιοχή ανέφερε: «Σε μια εποχή που όλοι μιλούν για την νεολαία μας, υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που με ήθος, πίστη και προσωπικό αγώνα κρατούν τις παραδόσεις μας. Είναι η ώρα σαν Δήμος να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά και να φέρουμε την νεολαία μας κοντά στην παράδοση, κοντά στην εκκλησία, κοντά στις αξίες μας».