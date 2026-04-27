MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το έργο “Michelangelo’s Calling – 7thRealms” έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Το έργο «Michelangelo’s Calling – 7th Realms»,  μια νέα καλλιτεχνική πρόταση που μετατρέπει τη μουσική σε ζωντανή εμπειρία επικοινωνίας και εσωτερικής αναζήτησης, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 21 Μαΐου 2026. Μέσα από μια σύνθεση για πιάνο και σύνολο εγχόρδων συνδυάζει λυρικότητα και ένταση με σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Το έργο δομείται γύρω από επτά βασικές ενότητες (Realms), που λειτουργούν ως ο κεντρικός αφηγηματικός άξονας της βραδιάς. Κάθε ενότητα («κόσμος») αποτυπώνει μια διαφορετική συναισθηματική διαδρομή, οδηγώντας τον ακροατή σε μια προσωπική εσωτερική αναζήτηση, ενώ όλες μαζί συνθέτουν ένα ενιαίο, δυναμικό αφήγημα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με επιπλέον συνθέσεις και μουσικά μέρη του δημιουργού, προσφέροντας νέα ηχοχρώματα, δυναμικές εναλλαγές και διαφορετικές εκφραστικές αποχρώσεις.

Η σύλληψη και η σύνθεση φέρουν την υπογραφή του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου (Michelangelo), ο οποίος διαμορφώνει ένα πολυσύνθετο μουσικό σύνολο με έντονη δραματουργική ταυτότητα και σαφή εσωτερική πρόθεση.

Το έργο αναπτύχθηκε σε στενή καλλιτεχνική συνεργασία με την πιανίστα και συνδημιουργό Ρένα Μαύρου, η οποία συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της μουσικής. Η ίδια αναφέρει: «Στην 25ετή καλλιτεχνική μου διαδρομή, έχω ερμηνεύσει έργα διαφορετικών αισθητικών κατευθύνσεων και έχω συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς. Οι συνθέσεις του Michelangelo διακρίνονται για τη σαφήνεια της εσωτερικής τους πρόθεσης και τη θετική τους επιρροή στον ακροατή. Δημιουργούν ένα περιβάλλον βαθιάς συγκίνησης και ουσιαστικής επικοινωνίας, στοιχεία που θεωρώ καθοριστικά για ένα έργο που παρουσιάζεται σε έναν χώρο υψηλού πολιτιστικού συμβολισμού, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.»

Καθοριστικό ρόλο στη σκηνική και ηχητική ταυτότητα της παράστασης διαδραματίζει το Storm Strings Quartet, ένα ξεχωριστό σύνολο εγχόρδων που διακρίνεται για τη δεξιοτεχνία, τη συνοχή και την εκφραστική του ποιότητα. Η παρουσία του ενισχύει τη δραματουργική ένταση και συμβάλλει ουσιαστικά στο βάθος και την πολυμορφία των μουσικών υφών.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει η Καλλιάνθη Τσαμπαλή, με ιδιαίτερη γνώση στον χώρο των τεχνών και της επικοινωνίας. Με αξιοσημείωτη πορεία στην Αυστρία και ενεργή παρουσία σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, συμβάλλει με την εμπειρία και την αισθητική της αντίληψη στη συνολική ταυτότητα της εκδήλωσης.

Συντελεστές:

Μιχαήλ Άγγελος Καραγεωργίου (Michelangelo) – Δημιουργός

Ρένα Μαύρου – Πιάνο & Συνδημιουργία

Storm Strings Quartet – Έγχορδα

Λυδία Κεχαγιά – Φλάουτο

Δανάη Ζαφρανά – Άρπα

Jochen Renzl – Κλαρινέτο 

Καλλιάνθη Τσαμπαλή – Παρουσίαση

Πληροφορίες:

ΜΜΘ – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Michelangelos Calling – 7th Realms

21 Μαϊου 2026 | Ώρα 20:30

Τηλ: 2310895800 / Email: info@tch.gr

Εισιτήρια-Τιμές εισιτηρίων: 5€ – 15€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/michaelangelos-calling-7th-realms/

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

