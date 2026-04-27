Σδούκου: Αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη – Η αντιπολίτευση να σταματήσει την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής

Στην ανάγκη σεβασμού από όλο το πολιτικό σύστημα στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης εστιάζοντας στους κινδύνους, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο OPEN.

Συγκεκριμένα η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η κυβέρνηση διαχρονικά δεν σχολιάζει οποιαδήποτε απόφαση της Δικαιοσύνης και δείχνει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της», τονίζοντας πως στις φιλελεύθερες Δημοκρατίες «η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και κινείται πέραν και πάνω από τα κόμματα».

Ερωτώμενη για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά στην υπόθεση του παράνομου λογισμικού υποκλοπών, η κ. Σδούκου επέμεινε στον σεβασμό της απόφασης τονίζοντας πως «αφενός είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να λάβει την οποιαδήποτε απόφαση», αφετέρου, «είναι εκείνος που έχει πλήρη εικόνα και γνώση του συνόλου της δικογραφίας, των ερευνών που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην παραπομπή στο Πρωτοδικείο των τεσσάρων ιδιωτών όπου καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι η Δικαιοσύνη έχει, μετά την έρευνά της, σταθερά υποστηρίξει «ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση αξιωματούχων ή κρατικών υπηρεσιών με το παράνομο λογισμικό», αλλά αυτό είναι κάτι που η αντιπολίτευση δεν λαμβάνει υπόψιν.

Όσον αφορά στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η κ. Σδούκου τόνισε πως είναι «εξαιρετικά προβληματικό να βάζουν κάποιοι ερωτηματικά για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» και να υπονομεύουν έναν κομβικό θεσμό για το πολίτευμα, «χωρίς να έχουν ούτε ενδείξεις ούτε, πολύ περισσότερο, αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει», καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην έχουν «μια αλά καρτ αντιμετώπιση των δικαστικών αποφάσεων, ανάλογα με το αν εξυπηρετούνται οι πολιτικές τους σκοπιμότητες». ‘Ασκησε, μάλιστα, κριτική για ποδοσφαιροποίηση στην αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης από πλευράς αντιπολίτευσης, λέγοντας πως συμπεριφέρεται σαν να βλέπει ένα ματς «που ανάλογα το αποτέλεσμα άλλοτε την επευφημούν και, άλλοτε την γιουχάρουν», δηλαδή τελικά την υπονομεύουν.

Τέλος, παρότι εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα γίνει πράξη, τόνισε πως ελπίζει «η αντιπολίτευση να σταματήσει να προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτό το ζήτημα για πολιτικό όφελος παραβλέποντας την ζημιά που κάνει στους θεσμούς».