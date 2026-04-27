Υποκλοπές: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά

Το ενδεχόμενο κατάθεσης μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά για την υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με όσα είπε το απόγευμα της Δευτέρας η δημοσιογράφος, Χριστίνα Κοραή, στην εκπομπή “Live News”.

Στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, φέρεται να περίμενε τις σχετικές δικαστικές εξελίξεις πριν καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του και αν θα καταθέσει μήνυση.

Όπως υπενθύμισε, ο Αντώνης Σαμαράς είχε αναφερθεί στο ζήτημα και στη Βουλή, λέγοντας ότι είχε λάβει και πατήσει το επίμαχο κακόβουλο μήνυμα.

Στο ερώτημα αν η υπόθεση θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, η απάντηση της Χριστίνας Κοράη ήταν: «Δεν το αποκλείω».

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Κάνω καλές συζητήσεις και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κλείνει ξανά για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Πότε διακόπτεται η κυκλοφορία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 1ο Water Sci-Tech για τη βιώσιμη λειτουργία παρόχων πόσιμου νερού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Στο Ναύπλιο αύριο Τρίτη το πέμπτο προσυνέδριο της ΝΔ παρουσία Μητσοτάκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για 4 ώρες σήμερα σε περιοχές του Λαγκαδά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 23χρονος πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα – Είχε πάνω του πυρσούς και φωτοβολίδες