Υποκλοπές: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά
Το ενδεχόμενο κατάθεσης μήνυσης από τον Αντώνη Σαμαρά για την υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με όσα είπε το απόγευμα της Δευτέρας η δημοσιογράφος, Χριστίνα Κοραή, στην εκπομπή “Live News”.
Στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, φέρεται να περίμενε τις σχετικές δικαστικές εξελίξεις πριν καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του και αν θα καταθέσει μήνυση.
Όπως υπενθύμισε, ο Αντώνης Σαμαράς είχε αναφερθεί στο ζήτημα και στη Βουλή, λέγοντας ότι είχε λάβει και πατήσει το επίμαχο κακόβουλο μήνυμα.
Στο ερώτημα αν η υπόθεση θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, η απάντηση της Χριστίνας Κοράη ήταν: «Δεν το αποκλείω».
- Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές, για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες
- Άγιο Όρος: Εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο ξυλείας και διάσωση εργαζομένου το σενάριο της άσκησης στη Μονή Μεγίστης Βατοπαιδίου
- Ηράκλειο: Τα μυστηριώδη μηνύματα του 40χρονου δολοφόνου της Ελευθερίας Γιακουμάκη με τον “Γιώργο”