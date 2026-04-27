Στο Porto Carras ο Ιβάν Σαββίδης με τους γιους του – Οι σκέψεις για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ

Στην Ελλάδα παραμένει αυτές τις ημέρες η οικογένεια Σαββίδη, με τον Ιβάν, αλλά και τους δύο γιούς του, Γιώργο και Νίκο, να έχουν απομονωθεί στο Porto Carras.

Η οικογένεια Σαββίδη πενθεί την απώλεια του, αδερφού του προέδρου του Δικεφάλου, Παύλου, ενώ εκτιμάται ότι κατά την κοινή τους παρουσία στο ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, θα τεθούν επί τάπητος και τα ζητήματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθεί και θα εκτιμηθεί η κατάσταση στην ομάδα, μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, αλλά και τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πρωτάθλημα, αφού η ήττα από την ΑΕΚ τον άφησε αρκετά πίσω στη μάχη του τίτλου.

Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ

