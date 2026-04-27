Ραγδαίες εξελίξεις στην ΚΑΕ Ηρακλής: Παραιτήθηκε ο Τάσος Δίγκας από την προεδρία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΚΑΕ Ηρακλής, καθώς όσα είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για ζυμώσεις και συζητήσεις στο μπασκετικό τμήμα, φαίνεται ότι λαμβάνουν πλέον «σάρκα και οστά».

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Τάσος Δίγκας έχει υποβάλλει ήδη την παραίτησή του από την προεδρία της ΚΑΕ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι προσωρινά τοποθετείται στη θέση του προέδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ενώ οι υπόλοιποι του μετοχικού σχήματος μένουν ως έχουν, αφού δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αντ’ αυτού θα υπάρξει, όμως, όπως επισημαίνεται από το ρεπορτάζ, σημαντική προσθήκη. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει έλευση νέου προσώπου στο μετοχικό σχήμα, από την Αθήνα, μάλιστα, ο οποίος θα συνεισφέρει σημαντικά και ως χρηματοδότης της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι σε αγωνιστικό επίπεδο, μετά από την ήττα στην Πάτρα από τον Προμηθέα, ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να διεκδικήσει και να κερδίσει είσοδο στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος και να παίξει έτσι στα play off, αφού στην τριπλή ισοβαθμία με Κολοσσό και Προμηθέα (32 βαθμούς έκαστος), έπεσε στην 9η θέση, με την ομάδα από τη Ρόδο να μπαίνει αυτή στη διαδικασία των play off.