Κύπελλο Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής: Θρίαμβος για τον Άρη στο σκάκι σε έναν συγκλονιστικό τελικό

Σε έναν τελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία κίνηση, η ομάδα σκάκι του Α.Σ. Άρης κατέκτησε το Κύπελλο Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, επικρατώντας της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης.

Ο τελικός εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με το σκορ να διαμορφώνεται στο ισόπαλο 2-2. Η ομάδα του Άρη, ωστόσο, αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κριτήρια ισοβαθμίας, εξασφαλίζοντας τη νίκη σε μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Την επιτυχία υπέγραψαν οι:

  • Σταμάτης Κούρκουλος (GM)
  • Παναγιώτης Παπαδόπουλος (CM)
  • Νικόλαος Γουλούτης
  • Δήμητρα Αμοιρίδου

Στον μικρό τελικό, την τρίτη θέση κατέλαβε ο Γαλαξίας, επικρατώντας του Σ.Ο. Πολίχνης με σκορ 2,5-1,5.

Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου για τον Άρη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του τμήματος σκάκι.

Στον σύλλογο εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την προσπάθεια των αθλητών, τονίζοντας την αγωνιστικότητα και την προσήλωσή τους, ενώ δεν παρέλειψαν να συγχαρούν και την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική της παρουσία στον τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Άρη έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, θέτοντας ως επόμενο στόχο μια όσο το δυνατόν πιο βαθιά πορεία στη διοργάνωση.

Άρης Σκάκι

