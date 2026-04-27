Θεσσαλονίκη: Σήμερα η εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Ιστορικού Γυμνασίου Τούμπας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ΄ Κοινότητα, σε συνεργασία με το Ιστορικό Γυμνάσιο Τούμπας, σας προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη βραδιά μνήμης και τιμής για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Ιστορικού Γυμνασίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 7:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας (Κλεάνθους 57).

Μια διαδρομή στον χρόνο, μέσα από λόγο και εικόνα, που θα κορυφωθεί με συναυλία των: Αχιλλέα Σοφούδη & Νίκου Πασχάλη.

Η Δ’ Κοινότητα, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν την μνήμη, τη γνώση και την εξέλιξη.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Ισχυρή και πολυεπίπεδη η συμμαχία με τη Γαλλία – Τέσσερα μέτρα για κτηνοτρόφους Μυτιλήνης

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Αϋπνία: Μια κοινή συνήθεια μπορεί να επιδεινώσει – Μια ειδικός εξηγεί τι να κάνουμε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Volley League: Τα highlights της σαρωτικής νίκης του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε πρόκριση και στο διπλό της Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Πούτιν συναντά αύριο τον Αραγτσί: Θα ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΟΦΗ: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους Κυπελλούχους Ελλάδας – Δείτε βίντεο