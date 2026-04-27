Θεσσαλονίκη: Σήμερα η εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Ιστορικού Γυμνασίου Τούμπας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δ΄ Κοινότητα, σε συνεργασία με το Ιστορικό Γυμνάσιο Τούμπας, σας προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη βραδιά μνήμης και τιμής για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Ιστορικού Γυμνασίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 7:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας (Κλεάνθους 57).

Μια διαδρομή στον χρόνο, μέσα από λόγο και εικόνα, που θα κορυφωθεί με συναυλία των: Αχιλλέα Σοφούδη & Νίκου Πασχάλη.

Η Δ’ Κοινότητα, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν την μνήμη, τη γνώση και την εξέλιξη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.