Δήμος Θεσσαλονίκης: Φυτεύτηκαν 23.510 νέα δέντρα σε 28 μήνες

Ξεπέρασαν τις 20.000 οι δενδροφυτεύσεις τους τελευταίους 28 μήνες, διάστημα κατά το οποίο στον δημαρχιακό θώκο της πόλης βρίσκεται ο Στέλιος Αγγελούδης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από τον Ιανουάριο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026 έχουν φυτευτεί 23.510 νέα δέντρα σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

“Σε κάθε γειτονιά, σε δρόμους, πλατείες και ελεύθερους χώρους, ενισχύουμε το πράσινο και αλλάζουμε σταδιακά την εικόνα της πόλης”, τονίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσθέτει:

“Με σχέδιο, με συνέχεια, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα”.

Δήμος Θεσσαλονίκης

