Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη 13:00 το μεσημέρι η απολογία του 20χρονου που ομολόγησε πως δολοφόνησε με μία μαχαιριά τον 27χρονο Θεόφιλο στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, περίπου 3,5 ώρες παρέμεινε στα γραφεία του ανακριτή στον Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις για το πώς συνέβη το μοιραίο, με τον ίδιο να υποστηρίζει πώς δεν το είχε προσχεδιάσει.

Ο 20χρονος φέρεται να είπε ανάμεσα στα υπόλοιπα πως έφταιξε η κακιά στιγμή και πως είχε μαζί του το μαχαίρι όχι για να σκοτώσει τον 27χρονο, αλλά για λόγους προστασίας.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και αναμένεται τις επόμενες ώρες να οδηγηθεί στις φυλακές.