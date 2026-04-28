Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στη γέφυρα “Μυτιληνάκια” – Κλειστή μια λωρίδα κυκλοφορίας

Εργασίες κατασκευής αρμών συστολής – διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 28 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης από τις 07:00 π.μ., διάρκεια ωςτη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν επί της γέφυρας Μυτιληνάκια στην Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.