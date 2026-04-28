Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στη γέφυρα “Μυτιληνάκια” – Κλειστή μια λωρίδα κυκλοφορίας

Εργασίες κατασκευής αρμών συστολής – διαστολής στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 28 Απριλίου  έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης από τις 07:00 π.μ., διάρκεια ωςτη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν επί της γέφυρας Μυτιληνάκια στην Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Φυτεύτηκαν 23.510 νέα δέντρα σε 28 μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε υπάλληλο καταστήματος για πώληση καπνικών σε ανήλικο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αίσιο τέλος στη εξαφάνιση του 86χρονου από τη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κύπελλο Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής: Θρίαμβος για τον Άρη στο σκάκι σε έναν συγκλονιστικό τελικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Ο πυρήνας της πολιτικής μας στρατηγικής είναι να κάνουμε όλα όσα δεν είχαν γίνει για δεκαετίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ποδοσφαιριστές ΠΑΣ Γιάννινα: “Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη”