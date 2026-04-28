Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για το θέμα των υποκλοπών – Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική ένταση έχει πυροδοτήσει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπές,. Πυρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ότι θα ζητήσει εξεταστική επιτροπή.

Ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών, «σκοτεινή υπόθεση», προαναγγέλλοντας την κατάθεση έξι νέων μηνύσεων αλλά και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία και θα κάνω τα πάντα για να ξαναγίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε σχολιασμό της έκτακτης συνέντευξης Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως έγραψε στο λογαριασμό του στο facebook: «Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει “ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών”. Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος».

Θετικός απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σημειώνεται ότι από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις «οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Σε δομικό στοιχείο του συστήματος θεωρεί ότι υπάγεται η παραμονή στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα τονίζει ότι: «Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”».

Στο θέμα της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών αναφέρεται με ανακοίνωσή της η «Νίκη» και υποστηρίζει πως πρόκειται για «συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας».

Την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας πως «ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».