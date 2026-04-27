ΗΠΑ: Viral η γυναίκα που άρπαζε μπουκάλια κρασιού μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Δείτε βίντεο

Πέρα από τον πανικό και τις δραματικές στιγμές που προκάλεσαν οι πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δεν έλειψαν και τα… απρόσμενα στιγμιότυπα που ακολούθησαν.

Πλάνα μετά την επίθεση, δείχνουν άτομα να παίρνουν τα ακόμα κλειστά μπουκάλια του κρασιού και σαμπάνιας πάνω από τα τραπέζια, καθώς το δείπνο είχε ξεκινήσει λίγα λεπτά πριν τους πυροβολισμούς.

Even after an attempted assassination, these clowns are out here stealing the bubbly, popping selfies like it’s Coachella pic.twitter.com/Liz6mLg2bF April 26, 2026

Παράλληλα, δημοσιογράφοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, βγάζοντας selfies χαμογελαστοί, κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια, ενώ πίσω τους οι σερβιτόροι μαζέυουν τα τραπέζια.

WATCH: A man sits and eats calmly, observing the chaos following a shooting at the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/1RagnnbIEn April 26, 2026

Την ίδια ώρα, ξεχώρισε και η στάση ενός ηλικιωμένου καλεσμένου, ο οποίος παρέμεινε ψύχραιμος κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης και συνέχισε να… τρώει τη σαλάτα του, σαν να μην συνέβαινε κάτι ιδιαίτερο.