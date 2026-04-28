Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 560 προϊόντα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 20-04-2026 έως 26-04-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

Ελέγχθηκαν 493 άτομα,

Συνελήφθησαν 3 εξ’ αυτών,

Επιβλήθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά,

Σχηματίστηκαν 10 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 560 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.