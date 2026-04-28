MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 560 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 20-04-2026 έως 26-04-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν 493 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 3 εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 10 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 560 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη Παρεμπόριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε 2-0 τον Αγκιλάρ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά Open της Μαδρίτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καθάρισαν τις μουτζούρες που έκαναν βάνδαλοι στην προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε 70χρονο αγρότη και τον σκότωσε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Προς το παρόν είμαι στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το σπίτι μου – Είμαι συντετριμμένος για τον χαμένο τελικό

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους