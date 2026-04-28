Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 560 προϊόντα
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 20-04-2026 έως 26-04-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:
- Ελέγχθηκαν 493 άτομα,
- Συνελήφθησαν 3 εξ’ αυτών,
- Επιβλήθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά,
- Σχηματίστηκαν 10 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
- Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 560 προϊόντα παρεμπορίου.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.