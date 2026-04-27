Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ είχε καταναλώσει η Μυρτώ την ημέρα του θανάτου της

Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ εντοπίστηκαν σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση ναρκωτικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες ουσίες φαίνεται να είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των γεγονότων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: protothema.gr

Κεφαλονιά

