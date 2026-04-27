ΠΑΣΟΚ για Σκέρτσο: Ο κυβερνητικός “ινστρούχτορας” να δώσει καθαρές απαντήσεις

Με αιχμές απάντησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στον υφυπουργό Άκη Σκέρτσο, με αφορμή την ανάρτησή του σχετικά με το εάν το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί τις απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζει πολυπράγμονα, τον κ. Σκέρτσο και σημειώνει πως εν μέσω του καταιγισμού των σκανδάλων της κυβέρνησης που συντονίζει, φαίνεται πως εσχάτως υποφέρει από αϋπνίες για το αν «στα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης οι απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου γίνονται αποδεκτές εντός του ΠΑΣΟΚ».

«Ας τον απαλλάξουμε από αυτό το άγχος. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται απόλυτα και αρμονικά με όλους τους τομείς του κόμματος. Ειδικά με τον Τομέα Παιδείας, πεδίο που το θετικό αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεών της παραμένει διαχρονικό και ανεξίτηλο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικρίνει τον κ. Σκέρτσο, αναφέροντας ότι «εκείνο που θα έπρεπε πραγματικά να του στερεί τον ύπνο, είναι τα έργα και οι ημέρες της δικής του κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αν ενοχλείται από την τεκμηριωμένη κριτική μας, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στις μετρήσεις της κοινής γνώμης -τις οποίες κατά τα άλλα υπεραγαπούν στο Μαξίμου- πριν και μετά τον πρόσφατο νόμο Πιερρακάκη», και επισημαίνει ότι θα διαπιστώσει εύκολα το πραγματικό κοινωνικό του αποτύπωμα: «Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την προσπάθεια για πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, τη ραγδαία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ορατή, πλέον, απειλή λουκέτου για τα ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας», παρατηρεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του και υπογραμμίζει:

«Αντί, λοιπόν, ο κυβερνητικός “ινστρούχτορας” να πετάει φωτοβολίδες αντιπερισπασμού, με φλυαρίες και λογικές ακροβασίες για δήθεν ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις στον ελληνικό λαό σε δύο καίρια ερωτήματα:

1. Τα παραρτήματα που ιδρύθηκαν από ξένα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια σε σύμπραξη με κερδοσκοπικά κολέγια, τα οποία “βαφτίστηκαν” πανεπιστήμια, είναι τελικά μη κερδοσκοπικά, όπως διαβεβαιώνατε ή απλώς κοροϊδεύατε ξεδιάντροπα την κοινωνία;

2. Η πρόταση για την αναθεώρηση του Άρθρου 16 που εισηγείστε, αφορά αποκλειστικά και δεσμευτικά την ίδρυση μη κρατικών, αυστηρά μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων -όπως είναι η διαχρονικά σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ; Ναι ή Όχι;».