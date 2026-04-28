Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ – Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28.4.26) όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες δράστης είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας, ηλικίας περίπου 89 ετών.

Ο άνδρας φαίνεται να μπήκε μέσα στο κτίριο κρατώντας την καραμπίνα και αφού έφτασε στον 4ο όροφο του άνοιξε πυρ πυροβολώντας κατά των υπαλλήλων.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι.

Ο άνδρας στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και χάθηκε στα στενά του Κεραμεικού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο υπάλληλο. Μάλιστα, αναφέρεται πως οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.