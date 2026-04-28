Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ – Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28.4.26) όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες δράστης είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας, ηλικίας περίπου 89 ετών.

Ο άνδρας φαίνεται να μπήκε μέσα στο κτίριο κρατώντας την καραμπίνα και αφού έφτασε στον 4ο όροφο του άνοιξε πυρ πυροβολώντας κατά των υπαλλήλων.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι.

Ο άνδρας στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και χάθηκε στα στενά του Κεραμεικού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο υπάλληλο. Μάλιστα, αναφέρεται πως οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. 

ΕΦΚΑ Κεραμεικός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Βασίλης Κούκουρας: Μου είπαν ότι δεν θέλει η… να παίζει με ψηλό και έχασα τη δουλειά δύο φορές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου – Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του Μανώλη Ρασούλη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Στέργιος Καλόγηρος: Ασέβεια στη μνήμη των Ποντίων το να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εννέα τραυματισμένα παιδιά στα νοσοκομεία Παίδων μετά από συμπλοκές ανηλίκων μέσα στο Σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σδούκου: Αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη – Η αντιπολίτευση να σταματήσει την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής