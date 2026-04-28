Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένου σε ξενοδοχείο στο πλαίσιο άσκησης της Πυροσβεστικής – Δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στη ξενοδοχειακή μονάδα Miraggio Thermal Spa Resort, στο Κάνιστρο Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, η περιοδική ετήσια άσκηση ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κασσάνδρας, με την κωδική ονομασία «Fire Miraggio 2026».

Η άσκηση αφορούσε σενάριο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα εντός υπόγειου χώρου στάθμευσης, με ταυτόχρονη διάσωση εγκλωβισμένου και τραυματισμένου ατόμου, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκκένωσης και πρώτης προσβολής από τη ξενοδοχειακή μονάδα.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις του Π.Κ. Κασσάνδρας και της Π.Υ. Πολυγύρου, προσωπικό πυρασφάλειας του ξενοδοχείου, η ΕΛ.ΑΣ. μέσω του Α.Τ. Κασσάνδρας, το Ε.Κ.Α.Β. και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κασσάνδρας, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη βελτίωση του συντονισμού και την αποτελεσματική συνεργασία σε περιστατικά πυρκαγιάς και διάσωσης σε τουριστικές εγκαταστάσεις.

