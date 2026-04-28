Fuel Pass: Έως τις 30 Απριλίου ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις από όλους τους πολίτες

Ανοιχτή έως και την 30/4/2026, για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους, θα παραμείνει η πλατφόρμα ώστε να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω gov.gr για το fuel pass. Μέχρι και χθες νωρίς το απόγευμα, οι αιτήσεις ξεπερνούσαν τις 2.550.000.

Υπενθυμίζεται ότι τίθεται θέμα εισοδηματικών κριτηρίων για τη λήψη του, με το ύψος της επιδότησης να ξεκινά από τα 25€ και να φτάνει ακόμα και τα 60.

Παίζει ρόλο η κατηγορία του οχήματος εάν μιλάμε για επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, που πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή λαμβάνεται υπόψιν ο τόπος κατοικίας, αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής χώρας ή της νησιωτικής, καθώς και το πώς θα επιλέξουν να λάβουν το δικαιωμένο ποσό οι πολίτες.

Δηλαδή σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιείται και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του voutcher.