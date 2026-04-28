Αθήνα: “20 χρόνια έχω να πάρω σύνταξη, θα την πάρω αύριο και θα δεις τι θα κάνω”, έλεγε χθες ο 89χρονος σε ταξιτζή

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ένας 89χρονος άνδρας, ρακοσυλλέκτης, με μια καραμπίνα πυροβόλησε πέντε άτομα στο κέντρο της Αθήνας και ακόμη παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ίδιος φορά μπλε μακριά καπαρντίνα, και η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που αντιμετωπίζει βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, φέρεται, σύμφωνα με το iefimerida.gr, χθες να είχε πάρει ταξί από την Πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση την οδό Λουκάρεως, ενδεχομένως ως μια «πρόβα επίθεσης» και κατόπτευσης του χώρου.

Στο ταξί βρισκόταν μαζί μία γυναίκα με το παιδί της.

Ο 89χρονος φαίνεται να είπε στον οδηγό ταξί «20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω». Ο οδηγός ταξί ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί.

Σήμερα αναγνώρισε στη φωτογραφία τον δράστη, τον ηλικιωμένο που χθες είχε πάρει πελάτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος δράστης πυροβόλησε το πρωί ένα άτομο στον ΕΦΚΑ και τέσσερα άτομα στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο.