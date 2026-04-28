Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.: Σύλληψη και κατασχέσεις κάνναβης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για καλλιέργεια κάνναβης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες ενέργειες του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,8 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσε σε περιοχή της Ημαθίας, όπου εντοπίστηκε οργανωμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέσχεσαν 23 δενδρύλλια ύψους έως 30 εκατοστών, 224 γραμμάρια αποξηραμένων φύλλων κάνναβης, καθώς και 2 κιλά και 996 γραμμάρια αποξηραμένων κλώνων.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας για τα περαιτέρω.