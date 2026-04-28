Παρθένα Χοροζίδου: Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω στη σκηνή της Eurovision

Δηλώσεις στο Πρωινό και την Ελένη Παπαδόγια παραχώρησε η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision, στο πλευρό του Ακύλα.

«Παρακολουθούσα σαν παιδάκι τη Eurovision. Την έχω παρακολουθήσει μέχρι και στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τη συμμετοχή μου στη Eurovision», είπε αρχικά η Παρθένα Χοροζίδου.

Η Παρθένα Χοροζίδου είπε στη συνέχεια: «Με τον Ακύλα υπάρχει χημεία, ο Φωκάς πάντα διαλέγει ανθρώπους δίπλα του με καλό υλικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς, μόνο που δεν του το ‘κλεισα, του λέω είσαι τρελός. Το συζήτησα με την οικογένειά μου και μου είπαν να πω ναι. Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω σε αυτή τη σκηνή. Θα είμαστε χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι του Ακύλα.

Περιμένω με χαρά, απολαμβάνω όλο αυτό που κοντεύει να τελειώσει και στεναχωριέμαι. Ο Ακύλας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος, είναι πολύ δουλευταράς. Είμαι κολακευμένη που έλεγαν πως θα είμαι η μητέρα του, μακάρι να έκανα ένα τέτοιο παιδί. Επειδή ήρθαμε πολύ κοντά και τον βλέπω πολύ κουρασμένο, του λέω “παιδί μου” και με αγκαλιάζει και ξεκουράζεται πάνω μου».