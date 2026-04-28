MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και χιόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι ανοιξιάτικος, με τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφάνιση τους στα ορεινά της χώρας και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επίσης τονίζει ότι «οδεύοντας όμως προς τον καιρό του τριημέρου της Πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή με βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια. Συγκεκριμένα από την Πέμπτη (30.04.2026) ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο (01-02.05.2026) η θερμοκρασία να πέσει απότομα από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία…

Καλησπέρα!

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά.

Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή : βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας θα κατηφορίσουν προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα την πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία να πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς!

Επίσης θα χιονίσει στα ορεινά και οι βροχές που δεν θα είναι πολλές θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια , τα ανατολικά και ίσως την Κρήτη.

Οι βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται θα είναι το Σάββατο για την Αττική με τη θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Από Δευτέρα επιστροφή στην Άνοιξη!».

Γιώργος Τσατραφύλλιας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

