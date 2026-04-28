Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο Αθηνών

Συνελήφθη πριν από λίγο στην Πάτρα ο 89χρονος ο οποίος νωρίτερα σήμερα, άνοιξε πυρ, με καραμπίνα σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News, ο ηλικιωμένος φέρεται να μετέβη στην πόλη με σκοπό να διαφύγει προς την Ιταλία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας όπου τον βρήκαν και τον συνέλαβαν.