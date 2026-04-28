Δράσεις για παιδιά και εφήβους στην 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα της ΔΕΒΘ για παιδιά και εφήβους, με δράσεις και εκδηλώσεις που απλώνονται σε κάθε χώρο της έκθεσης και ακόμα παραπέρα, δίνει τον τόνο: Η έκθεση καταλαμβάνεται από παιδιά κάθε ηλικίας και η κεντρική θεματική της Φιλαναγνωσίας γίνεται πράξη πέρα από το σύνθημα!

Γνωριμίες με σπουδαίους συγγραφείς και εικονογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιπέτειες, κυνήγιαθησαυρών και παιγνίδια μυστηρίου, βιβλιοπάρτι, χειροτεχνίες,δημιουργικά και βιωματικά εργαστήρια, καθώς καιθεατρικά και μουσικοκινητικά δρώμενα. Τα δικαιώματα των παιδιών, το περιβάλλον, η Ιστορία όπως δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει, λατρεμένα ήμερα και άγριαζώα, σύγχρονα και αρχαία αθλήματα, γνωριμία με μακρινά μέρη και γλώσσες, στοιχεία της φύσης, περίπατοι σε πόλεις του κόσμου– αλλά και ταξίδια στις κουζίνες του κόσμου!Συναντήσεις μεπειρατές, κυνηγούςκαταιγίδων, σκιάχτρα και αγαθούς γίγαντες, κροκόδειλους και δεινόσαυρους, μάγισσες των pixels, αλλά και καλύτερη γνωριμία με τους φίλους, την οικογένεια και τον εαυτό μας σε ένα διαδραστικό, προσεγμένο πρόγραμμα που καταρρίπτει στερεότυπα, βασίζεται στην αποδοχή και τη συμπερίληψη και ενθαρρύνει τηνέκφρασησυναισθημάτων και δημιουργικότητας.

104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους που θα διοργανώσουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί & πολιτιστικοί φορείς. Οι 40 από αυτές απευθύνονται σε οργανωμένες ομάδες μαθητών. Την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με την πολύτιμη συνεργασία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης ν. Θεσσαλονίκης, η Έκθεση θα υποδεχτεί περισσότερες περισσότερες από 65 οργανωμένες ομάδες από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και ειδικά σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, με τη συμμετοχή περίπου 2500 μαθητών σε συντονισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, επιπλέον ομάδες μαθητών θα επισκεφθούν την Έκθεση για περιήγηση, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.

Στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με παιδιά ή για παιδιά.

Μεταξύ αυτών:

-Τι είναι το ExLibris– Ιστορία και σύγχρονες εφαρμογές – Το βιβλίο ως αντικείμενο μνήμης και προσωπικής ταυτότητας – Από το ExLibris στη μνήμη: Πώς ένα βιβλίο γίνεται δικό μας. Μέσα από τη ματιά τριών εικονογράφων – Αγγελική Μπόζου, Ελένη Τσαλδίρη και ΛέλαΣτρούτση– ανακαλύπτουμε τρόπους με τους οποίους μικροί και μεγάλοι αναγνώστες μπορούν να καλλιεργήσουν μια πιο προσωπική, βιωματική σχέση με το βιβλίο. Συντονίζει η Παναγιώτα Στρίκου, συγγραφέας, δημιουργός του podcast «Μαμάδες με Ρούμι». Διοργάνωση: Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

-Το Δίκτυο των 8 Βιβλιοθηκών διοργανώνει την εκδήλωση «Βιβλιοθήκες για παιδιά! Γιατί σήμερα;» και προσκαλεί βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς και γονείς να διαμορφώσουν ένα καινούργιο λεξιλόγιο για τις βιβλιοθήκες, που θα τις βοηθήσει να κερδίσουν τη χαμένη γοητεία τους. Ομιλητές: Ειρήνη Βοκοτοπούλου, Βιβλιοθήκη Βελβεντού, Πετρούλα Βόλτση, Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς, Ελένη Κορόβηλα, δημοσιογράφος Book Press. Θα παρέμβει με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με την υποστήριξη του ΕΛΙΒΙΠ, διοργανώνει στη Βιβλιοθήκη μια σειρά από εργαστήρια για παιδιά αλλά και για ενήλικες:

-«Εμείς και ο κόσμος των παραμυθιών» – Βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες : Επιλεγμένα εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά γίνονται αφορμή για ένα δημιουργικό ταξίδι, το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές από το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και τη δημιουργική γραφή στηρίζει την έκφραση, την έμπνευση, την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

-«Το βιβλίο που είμαι»: Παιδιά από 8 ετών και άνω ξεφυλλίζουν βιβλία ερευνώντας το είδος της «αυτοβιογραφίας». Στη συνέχεια, μέσα από απλές τεχνικές δημιουργικής γραφής και εικαστικών δημιουργούν το δικό τους βιβλίο με σημαντικές στιγμές της δική τους ζωής. Το εργαστήριο συνδυάζει το θεατρικό παιχνίδι, με τη δημιουργική γραφή και τα εικαστικά.

-«Ποιος θα λύσει το μυστήριο;» Μικροί και μεγάλοι ντετέκτιβ που έχουν ξεπηδήσει από τα βιβλία μπερδεύονται σε μια δοκιμασία ικανοτήτων αλλά και έμπνευσης, ώστε τα συμμετέχοντα παιδιά από 6 ετών και άνω να φτιάξουν τη δική τους ιστορία μυστηρίου!

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, οι συνεργάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα ενημερώνουν το κοινό για τη φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, έναν πανελλήνιο θεσμό για την ανάπτυξη και την προώθηση της φιλαναγνωσίας που φέτος οργανώνεται με τη συνεργασία του ΕΛΙΒΙΠ.

Η Οργάνωση Διαβάζοντας Μεγαλώνω, με την υποστήριξη του ΕΛΙΒΙΠ, έχει ετοιμάσει επίσης συναρπαστικές δράσεις για βρέφη και νήπια επίσης στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Παιδικό τμήμα):

-«Με κρυψώνες και εκπλήξεις»: Η Γόνη Λούκα, ηθοποιός και εμψυχώτρια αναγνωστικών δράσεων, διαβάζει ιστορίες με ήρωες που κρύβονται και τους ανακαλύπτουμε σε μέρη που μερικές φορές δεν το περιμένουμε, αλλά και βιβλία με κινούμενα τμήματα που οδηγούν σε τροποποίηση, απόκρυψη ή αποκάλυψη της εικόνας. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής στο https://forms.gle/1aQ7SdaeQpF3HNBE6. Για παιδιά 12-24 μηνών.

-«Όταν οι αριθμοί έχουν κέφια!»: Η Γόνη Λούκα διαβάζει στα παιδιά αστείες ιστορίες που στον πυρήνα τους έχουν τους αριθμούς και το μέτρημα. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής στο https://forms.gle/1qphGTQZFNhGftqw5Για παιδιά 2-4 ετών.

-Χρειάζονται βιβλία τα πολύ μικρά παιδιά; Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μεγαλώνουν με ιστορίες και με βιβλία; Γιατί να τους διαβάζουμε; Ποια είναι τα είδη των βιβλίων που απευθύνονται στα βρέφη και στα νήπια; Πώς τα επιλέγουμε; Και πώς τα ζωντανεύουμε; Μιλούν οι: Μαρία Μπούρη, παιδίατρος, Σίσσυ Τσιφλίδου, εκπαιδευτικός, Άβα Χαλκιαδάκη, ερευνήτρια αναγνωστικών πολιτικών, Διαβάζοντας Μεγαλώνω. Διαβάζει η Γόνη Λούκα.

Στο MOMus το Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, με την υποστήριξη του ΕΛΙΒΙΠ, διοργανώνει δύο παράλληλα Εργαστήρια ExLibris:

-«Από την τελευταία σελίδα των βιβλίων στην πρώτη γραμμή της τέχνης». Η Ελένη Τσαλδίρη, εικαστικός-συγγραφέας, αναρωτιέται: Πόσα βιβλία έχεις στη βιβλιοθήκη σου; Πόσα από αυτά είναι κατάδικά σου; Σε πόσα θα ήθελες να βάλεις τη σφραγίδα σου και κανείς να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δικά του; Έχουμε βρει τον τρόπο! Βάζεις φαντασία, βάζουμε την τεχνική και τυπώνουμε το δικό σου ExLibris. Για παιδιά 8-12 ετών. Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα (με σειρά προτεραιότητας).

-«Βάλε τη σφραγίδα σου: Η τέχνη του ExLibris». Με την Αγγελική Μπόζου, εικαστικό-εικονογράφο. Τα παιδιά μεταφέρονται με τη φαντασία τους σε μια παλιά βιβλιοθήκη, όπου ανακαλύπτουν παλιά βιβλία και παρατηρούν τις σφραγίδες ExLibris που φέρουν. Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία, εξερευνούν τα οπτικά τους στοιχεία και αντλούν πληροφορίες για την ταυτότητα των κατόχων τους. Κάθε παιδί σχεδιάζει τη δική του σφραγίδα, εμπνευσμένη από την προσωπικότητά του ή τις αγαπημένες του ιστορίες και ήρωες, και τη χρησιμοποιεί για να σφραγίσει τα βιβλία του, πριν τα δανείσει στους φίλους του! Για παιδιά 6-10 ετών. Αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 άτομα (με σειρά προτεραιότητας).

Επίσης στο ΜOMus , το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη του ΕΛΙΒΙΠ διοργανώνει εργαστήρι για παιδιά 5-8 ετών με τίτλο «Τι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά;»:Μια μικρή μελισσούλαBeeBot ξεκινά ένα ταξίδι στις κουζίνες του κόσμου! Μαζί με τα παιδιά, ανακαλύπτει γεύσεις και ιστορίες που κρύβονται πίσω από αγαπημένες συνταγές. Μέσα από το παιχνίδι και την εξερεύνηση, τα παιδιά παίρνουν γεύσεις διαφορετικών πολιτισμών και ανακαλύπτουν όσα μας ενώνουν. Με την Κούλα Πανάγου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τον Θανάση Κοτσοβό, Υπεύθυνο Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Στην Παιδική Γωνιά της ΔΕΒΘ το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με την υποστήριξη του ΕΛΙΒΙΠ, στήνει επίσης «Το memory του Δ!», ένα επιδαπέδιο παιχνίδι memory μέσα από το οποίο παιδιά 6-9 ετών θα γνωρίσουν τα έργα 47 καταξιωμένων εικονογράφων και εικαστικών, εμπνευσμένα από τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κάθε ζευγάρι καρτών αντιστοιχεί σε ένα άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δίνοντας αφορμή για συζήτηση, προβληματισμό και δημιουργική μάθηση. Συντονίζουν οι: Κούλα Πανάγου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Θανάσης Κοτσοβός, Υπεύθυνος Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Εικαστικές Εκθέσεις – Αφιερώματα

-Το ΕΛΙΒΙΠ σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου έχει ετοιμάσει τη μεγάλη εικαστική έκθεση «Η Βιβλιοθήκη των Ηρώων: ExLibrisαπό τη Λογοτεχνία της Φαντασίας»:

Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας λογοτεχνικοί ήρωες είχαν τη δική τους βιβλιοθήκη; Πώς θα έμοιαζε το προσωπικό τους ExLibris, με το οποίο θα σφράγιζαν τα βιβλία τους; Πώς θα ήταν σχεδιασμένο ώστε να εκφράζει την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και το σύμπαν τους; Έλληνες εικονογράφοι εμπνέονται από ήρωες της παιδικής, νεανικής και κλασικής λογοτεχνίας και δημιουργούν εικαστικά για φανταστικές σφραγίδες ExLibris.

Συμμετέχουν οι εικονογράφοι – εικαστικοί: Κωνσταντίνα Αρχοντάκη, Στέλλα Δημητρακοπούλου, Εμμανουέλα Κακαβιά, Ναταλία Καπατσούλια, Γαρυφαλλιά Λευθέρη, Ελένη Λεωνίδα, Κωστής Μακρής, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αικατερίνη Πουλιάση, Ευαγγελία Σημαντήρη, Ντανιέλα Σταματιάδη, Φωτεινή Στεφανίδη, Λέλα Στρούτση, Κατερίνα Σωτηροπούλου, Μαρία Τζαμπούρα, Ελένη Τσαλδίρη, Μαιρηλία Φωτιάδου.

-Παράλληλα, θα διεξαχθεί Μαθητική έκθεση: Μετά από ανοιχτό κάλεσμα, μαθητές από διαφορετικά ηλικιακά πεδία εμπνέονται από τους αγαπημένους τους ήρωες της παιδικής, νεανικής και κλασικής λογοτεχνίας και δημιουργούν εικαστικά για τις δικές τους φανταστικές σφραγίδες ExLibris. Συμμετέχουν τα σχολεία: 3ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, 26ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, 1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί.

-Το ΕΛΙΒΙΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στην τιμώμενη χώρα Βουλγαρία με τίτλο«BGR– Γράμματα που ενώνουν. Γέφυρες και περάσματα»:

Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό project βασισμένο στη λαϊκή προφορική παράδοση της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, το οποίο αξιοποιεί τη ζωντανή αφήγηση-ιστόρηση σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογικές μορφές ακρόασης. Μέσα από αφηγήσεις, ηχητικά ίχνη και τη διάδοση του περιεχομένου μέσω podcast, το project αναδεικνύει τους κοινούς τρόπους με τους οποίους οι ιστορίες ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο και από γενιά σε γενιά, λειτουργώντας ως γέφυρες πολιτισμού και μνήμης ανάμεσα στους λαούς.

Συγγραφείς από το εξωτερικό στο Πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους

Οι Σουηδές συγγραφείς Camilla και Erica Hindborg,με την υποστήριξη του CreativeEurope (Trans-EuropeanJourneys) και του Σουηδικού Συμβουλίου Τεχνών, θα παρουσιάσουν σε παιδιά 6-12 ετών την ελληνική έκδοση του βιβλίου τους «Τα εσώρουχα της θάλασσας» (εκδ. Βακχικόν).

Ο συγγραφέας Berislav Blagojević μαζί με τα βιβλιοθηκογατάκια του έχει ετοιμάσει ένα εργαστήριο δραστηριοτήτων εκμάθησης κυριλλικής γραφής για παιδιά 6-12 ετών, σε διοργάνωση του NationalandUniversityLibraryoftheRepublicofSRPSKA.

Οι Σλοβένες συγγραφείς Andreja Peklar και η Jana Bauer θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους Πώς αγκαλιάζουμε έναν σκαντζόχοιρο;, Το φεγγαράκι και εγώ, Χίλια πουλιά (εκδ. Βακχικόν) και θα υλοποιήσουν εργαστήρι χειροτεχνίας με παιδιά 6-9 ετών. Με την υποστήριξη του CreativeEurope (Connected with Books) και της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Ελλάδα.

Προσκεκλημένοι του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης, η μεν Αυστριακή συγγραφέας UrsulaPoznanski θα παρουσιάσει σε εφήβους το πολυβραβευμένο της νεανικό θρίλερ «Έρεβος» (εκδ. Πατάκη) για ένα μυστηριώδες διαδικτυακό παιχνίδι που παρασύρει τους παίκτες σε επικίνδυνες αποστολές, ο δε Γερμανός συγγραφέας Carsten Henn με τη «Χρυσή γραφομηχανή» του και μαζί με τη δημιουργική ομάδα παιχνιδιών της Gamecraft, προσκαλεί τα παιδιά (από 9 ετών) σε ένα ζωντανό παιχνίδι μυστηρίου.

Η Ισπανίδα συγγραφέας Eulalia Canal καλεί παιδιά από 5 ετών για «Τσάι φράουλας στη φωλιά του ασβού» – «Το γαλάζιο μυστικό του λύκου» (εκδ. Μεταίχμιο), μαζί με τον Αρκούδο, τον Ασβό, το Λύκο και τον Σκίουρο, τέσσερις φίλους που όταν βρίσκονται μαζί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο!