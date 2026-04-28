MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αμερικανικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για την πρόταση του Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος

|
THESTIVAL TEAM

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είναι δυσαρεστημένος για την πρόταση της Τεχεράνης που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου εναντίον οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρουν δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέρριψε την πρόταση εξ ολοκλήρου, αλλά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, ανέφερε η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Στη δυσαρέσκεια του αμερικανού προέδρου αναφέρθηκε επίσης η New York Times.

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Ιράν προτείνει το άνοιγμα του στενού του Χορμούζ και συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας να αφήνονται κατά μέρος, να αρχίζουν μεν αλλά να μην αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η ολοκλήρωσή τους για να κλειστεί συμφωνία.

Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του αρχηγού του αμερικανικού κράτους.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Ολίβια Γουέιλς, ερωτηθείσα σχετικά, περιορίστηκε να πει πως «δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου» και ότι η άλλη πλευρά γνωρίζει «τις κόκκινες γραμμές μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

