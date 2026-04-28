MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά-Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους και οι δηλώσεις της παρουσιάστριας

|
THESTIVAL TEAM

Το «Make A Wish» Ελλάδος διοργάνωσε μια συγκινητική επετειακή εκδήλωση τη Δευτέρα 27 Απριλίου με τίτλο «30 Χρόνια Ευχαριστώ» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς και ελπίδας,

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν φυσικά και η πρέσβειρα του «Make A Wish», Φαίη Σκορδά, η οποία συνοδευόταν μάλιστα από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, το οποίο σε λίγο καιρό πρόκειται να παντρευτεί.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους που βρέθηκαν εκεί, ενώ η Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις στην κάμερα του “Happy Day” και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για την κοινή εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ωστόσο απέφυγε ευγενικά να απαντήσει.

Φαίη Σκορδά

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

