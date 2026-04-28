Φαίη Σκορδά-Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους και οι δηλώσεις της παρουσιάστριας

Το «Make A Wish» Ελλάδος διοργάνωσε μια συγκινητική επετειακή εκδήλωση τη Δευτέρα 27 Απριλίου με τίτλο «30 Χρόνια Ευχαριστώ» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς και ελπίδας,

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν φυσικά και η πρέσβειρα του «Make A Wish», Φαίη Σκορδά, η οποία συνοδευόταν μάλιστα από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, το οποίο σε λίγο καιρό πρόκειται να παντρευτεί.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους που βρέθηκαν εκεί, ενώ η Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις στην κάμερα του “Happy Day” και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για την κοινή εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ωστόσο απέφυγε ευγενικά να απαντήσει.