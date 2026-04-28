Επίθεση ουκρανικών drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Τουάπσε στη Ρωσία

THESTIVAL TEAM

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στο διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Τις λίγες τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία πραγματοποιεί επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο διυλιστήριο αυτό, που ανήκει στη Rosneft, καθώς και στο λιμάνι της Τουάπσε. Από τις επιθέσεις αυτές έχει προκληθεί πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα, καθώς και πυρκαγιά που χρειάσθηκαν ημέρες για να κατασβεσθεί.

Το διυλιστήριο, το οποίο παράγει πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως για εξαγωγές, έχει σταματήσει να λειτουργεί από τις 16 Απριλίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, έχουν κάνει γνωστό πηγές στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τα πλήγματα στη Ρωσία από το Μάρτιο, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχουν σταματήσει και η Ουάσινγκτον επικεντρώνει κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν.

Το διυλιστήριο της Τουάπσε έχει ετήσια ικανότητα παραγωγής περίπου 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ή 240.000 βαρελιών την ημέρα.

Πόλεμος Ουκρανία

