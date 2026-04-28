Τουρκία: Ηλικιωμένος εισέβαλε σε κυβερνητικό κτίριο με μπαλτά και επιτέθηκε σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε κυβερνητικό κτίριο στην Τουρκία, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε σε δημόσιο υπάλληλο με μπαλτά.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η άμεση αντίδραση τριών συναδέλφων του υπαλλήλου, οι οποίοι, χωρίς πανικό, προσέγγισαν τον δράστη και με ήρεμο τρόπο κατάφεραν να τον πείσουν να καθίσει, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.
Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ηλικιωμένος άνδρας έχει συλληφθεί.
Δείτε το βίντεο:
Ordu'da belediye binasına giren yaşlı bir şahıs, satırla belediye personeline saldırdı. pic.twitter.com/oSYIcptQpz— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 27, 2026