Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη για τις 27 Μαΐου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις επόμενες συνεδριάσεις μέχρι την 1η Ιουλίου

Μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η 5η συνεδρίαση του δικαστηρίου για τα Τέμπη.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε ότι η επόμενη δικάσιμος θα είναι η 27η Μαΐου, καθώς στην αίθουσα του «Γαιόπλις» πρόκειται να γίνουν νέες τεχνικές εργασίες προκειμένου αυτή να αποκτήσει περισσότερες θέσεις δικηγόρων και κοινού.

Ωστόσο και σύμφωνα με το protothema.gr, η ανακοίνωση της διακοπής της δίκης για το Μάιο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να φωνάζουν προς την έδρα: «Δεν θα αιτιολογήσετε την απόφασή σας;».

Εν συνεχεία και κυριολεκτικά μέσα σε συνθήκες χάβρας, η πρόεδρος ανακοίνωσε τις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου μετά από αυτή της 27ης Μάιου.

Όπως είπε το δικαστήριο θα συνεδριάσει ξανά στις 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 και 30 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.

Πάντως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του κ. Σοφού για απόρριψη της αίτησης υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου, το λόγο ζήτησαν συνήγοροι συγγενών θυμάτων. Και εκείνοι κατήγγειλαν το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταφορών να παρασταθεί στο δικαστήριο κατά των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων της υπόθεσης.

Λουκάς Αποστολίδης (συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας): Αυτό είναι ωμή παρέμβαση αναρμόδιου υπουργού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Εδώ έχουμε ωμή παρέμβαση και θα πρέπει να αποβληθεί το Δημόσιο από τη δίκη.

Πρόεδρος: Δεν έχετε το λόγο…

Ζωή Κωνσταντοπούλου (υποστήριξη της κατηγορίας): Δεν μπορείτε να μη μας δίνετε το λόγο… Αυτό που κάνετε καταργεί τη πλευρά τους συνηγόρους. Επαναλαμβάνουμε το αίτημα να έχουν πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία και το παρασκήνιο και τη δαπάνη για το χώρο.

Συνεχίζοντας η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ακόμη: «Υπάρχει μεθόδευση από τους κατηγορούμενους όταν δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τις ενστάσεις τους, είναι προσχεδιασμένη χρονοτριβή αυτό».

Η ίδια αναφέρθηκε στη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

«Για πρώτη φορά δηλώθηκε παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου και είναι αποσπασματική για 4 κατηγορούμενους. Παράσταση που δεν έχει δηλωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλες υπόθεσες όπως η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο, η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου όπως διατυπώθηκε συνιστά ευθεία παρέμβαση στη δίκη. Καταβάλλεται προσπάθεια να στοχοποιηθούν τέσσερις εκ των κατηγορούμενων. Διεξάγεται μια οργιώδης προσπάθεια προκειμένου να τη γλυτώσουν κατηγορούμενοι που συνδέονται με τη κυβέρνηση και προστατεύονται από αυτή».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι και εκείνη για λογαριασμό των συγγενών των θυμάτων που εκπροσωπεί θα προβάλλει αντιρρήσεις στη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου.